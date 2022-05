Nicolas LE BRIS

J'ai débuté en tant qu'attaché technico-commercial au sein d'un distributeur de pneumatiques et services leader Européen, vendant des pneumatiques VL et ses services associés auprès d'une clientèle de revendeurs (MRA, agents de marque). Ces 5 années, ont mis en avant mon goût pour le contact, et le suivi d'un flux d'affaires tendues, nécessitant une attention importante au quotidien.Par la suite, mon entreprise m'a offert l'opportunité de monter en compétence, en suivant un cursus de formation professionnelle à GEM (ESC Grenoble), en part-time.



J'ai poursuivi en tant que responsable grands Comptes ( entreprises possédant plus de 250 véhicules entreprises). J'ai particulièrement apprécié, au delà de la prospection,la vente,le suivi et conseil, le travail d'animation,à savoir fédérer des commerciaux et chefs des ventes régionaux sur des actions grands comptes.



En 2008, j'ai eu l'opportunité de changer d'univers, et de découvrir le monde du transport au sein d'un constructeur de semi-remorque allemand, leader européen. Cette expérience aussi courte fut-elle,n'ayant pas pu se poursuivre compte tenu du contexte économique, a été très enrichissante en terme de vente de produits techniques et très impliquante en terme d'investissement.



Aujourd'hui je suis disponible, et serais heureux de pouvoir contribuer au développement d'un portefeuille commercial, mettre en avant mes qualités professionnelles, mon goût pour le travail en équipe et mon relationn



Mes compétences :

animer

Attaché commercial

Commercial

Énergies renouvelables

Fédérer

Grands comptes

Prospection

Prospection vente

Responsable grands comptes

Technico commercial

travail en équipe

Vente