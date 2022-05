Nicolas LE BUGLE

Airsoft85 est né voilà 2 ans autour d'un noyau de joueurs issus des associations AIRSFOT-44 et Coyote Team, à force de jouer ensemble une « fusion » naturel a vu le jour autour d'un projet commun et d'un terrain dont nous étions locataire pour l'occasion.



La naissance du shop en ligne WWW.AIRSOFT85.COM à ouvert d'autres horizons et a permis l'acquisition du terrain sur lequel nous recevons aujourd'hui les membres des assos du 44 et 85 ainsi que les freelances à qui nous offrons un cadre légal pour pratiquer notre loisir.



L'ASF85 c'est une équipe, un shop et des scénarios allant du délirant au « RS » le tout dans une convivialité et un « fairplay » que nous voulons maitre mots de nos journées.



L'équipe de la 85



