Nicolas LE FAUCHEUR

Responsable des Systèmes d’Information.

Management des activités IT et accompagnement de l’IT dans un contexte de transformation continue.



Spécialisations : Management, amélioration continue des SI et abandon des modes de gestion “au jour le jour” ou “dans le couloir”.

Gestion de la sécurité de l’Information

Mise en place d’un service IT structuré et structurant, au service de l’entreprise et des utilisateurs des SI.

Alignement des systèmes d'information sur la stratégie d'entreprise.

Gestion des équipes IT, sensibilisation au service et au maintien en condition opérationelle.

Synergie DEVOPS, incitation à la création, à l'innovation : impératifs aux environnements SaaS et Cloud agiles.



Mes compétences :

Open Source

Datacenter

Iso 27001

Virtualisation

PCA

SaaS

Gestion de projet