Nicolas LE FRANÇOIS

En trente années d'expérience, j'ai appris à maîtriser la totalité de la chaîne de fabrication, de l'écriture au BAT en passant par les commandes d'articles, la relecture et le choix de l'iconographie.

En plus de mes activités salariées où j'ai exercé ces dix dernières années des fonctions d'encadrement d'équipes de pigistes conséquentes, j'ai toujours maintenu des collaborations extérieures dans des domaines variés allant de tout ce qui touche à la vie pratique d'une famille, en passant par le consumérisme, mais aussi l'auto et la moto.

J'ai collaboré à de nombreux sites internet et travaille d'ailleurs sur un projet auto et moto sans équivalent à l'heure actuelle dans ce domaine.

Actuellement freelance, je cherche à intégrer une structure ou une rédaction dans laquelle je puisse valoriser mon expérience, mes projets et mes capacités.



Mes compétences :

Moto

Internet

Consumer Insight

Automobile

Sports mécaniques

Reportage

Animateur Web TV