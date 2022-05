Nicolas LE HYARIC

Bonjour,



Madame, Monsieur,



J'ai suivi plusieurs formations en boulangerie, pâtisserie.



Aujourd'hui, je suis étudiant en alternance à l'Institut Supérieur d'Enseignement au management d'Entreprise.



Mon but est d’acquérir les connaissances nécessaires pour mener une entreprise à la réussite.



Dans l'avenir, je souhaite développer une agence en conseil culinaire.



C'est pourquoi, je me forme au titre certifié RNCP de : Chef de Projets marketing et commercial.



Je souhaite : gagner de nouveaux marchés, développer le chiffre d’affaire sur tous les fronts possibles ; afin de développer mes compétences de chef d'entreprise.



Je suis un ambitieux calme et optimiste. Pour moi : le stress et les challenges sont des stimulants nécessaires.



Je vous remercie pour vôtre intérêt, et je vous prie d'accepter l'expression de mes sincères salutations.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

HACCP

Pâtisserie

Gestion commercial

Gestion de production

Managment d'equipe

Boulangerie

Viennoiserie

Chocolaterie

Confiserie

Glacerie

Organisation logistique

Conseil en organisation

Étude de marché

Conseil en stratégie

Ciel gestion

Facturation

Bilan/annexe

Analyse du compte de resultat

Gestion de stock

Conception de nouveaux produits

Étude d'impact

Economie

Géopolitique

Veille stratégique