Nicolas LE MINTIER

La structure « F.Iniciativas » a fêté ses 10 ans d’expérience du financement de l’innovation. Avec toujours pour préoccupations principales le conseil et l’accompagnement permanent de nos clients, nous tirons profit de cette expertise pour répondre aux besoins de pérennisation des activités de R&D des entreprises de tous secteurs.



Le mot de la direction

« Depuis plus de vingt ans, le financement de la R&D en Europe est notre spécialité. Grâce à notre présence française, espagnole et portugaise, notre analyse pragmatique et opérationnelle nous a permis de travailler avec succès pour le compte de plus de 2500 entreprises jusqu’à aujourd'hui.

Nos équipes scientifiques et techniques, composées d’ingénieurs et de docteurs, ont l’ouverture d’esprit propre à la jeunesse et l’expérience de plusieurs années passées auprès de nos clients.

Elles améliorent constamment notre expertise pour offrir le meilleur résultat possible. Notre volonté d’excellence et de qualité nous permet d'être une source d'idées nouvelles au service de nos clients et d’être ainsi à la recherche de leur développement... »

Frédéric BOUTE







Mes compétences :

Informatique

Recrutement

Commercial

Chargé d affaires

Management

Financement de l'innovation