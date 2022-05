Nicolas LEBEAU

Depuis 8 ans, j'exerce le métier de directeur général de PME dans la distribution spécialisée, dans le secteur du livre, en Belgique et au Canada.

Le fil rouge de mon parcours professionnel, c'est le commerce BtoC et le management des équipes dans l'univers des services. Successivement, j'ai expérimenté le terrain en Grands Magasins, proche du client et du produit, puis j'ai enrichi mes compétences dans la VAD chez M6 en découvrant tous les moyens 'support' au service du client (téléphonie en call centers industriels, CRM, fulfilment).

Ma spécialité est d'abord en marketing | stratégie | gestion avec de bonnes aptitudes pour la partie financière | juridique.

Tout au long de mon parcours j'ai développé une expertise digitale dans des stratégies omnicanales, pour M6, Marionnaud, France Loisirs. Je comprends les enjeux liés au passage d'une économie de la possession à une économie de l'usage en marche vers la « subscription economy ».

J'ai une expérience de la conduite du changement (Modèle KOTTER), de la gestion des relations sociales dans un contexte de transformation et retournement d'entreprise, et de la levée de fonds publics.

Dans les métiers de service, les équipes sont au coeur de la réussite. Ma vision du dirigeant, c'est celle d'un manager au service du groupe, qui doit mettre en place les conditions de la réussite individuelle et collective. J'ai développé pour cela un leadership inspirant car porté par une vision claire de l'avenir du business et qui s'appuie sur une réflexion sociétale et philosophique.



Mots Clefs : Directeur Général | Manager BU | Leadership | Stratégie | Distribution spécialisée | Relations Sociales | RSE | Livre | Edition | Trilingue | Omnicanal | VPC | CRM



Mes compétences :

Insolvency Bankrupcies > Bankruptcies

Direct Response

eCommerce

Front Office

Back Office

Budgets & Budgeting

Customer Relationship Management

Direct Sales

M-Commerce

System Strategy

Microsoft Visual Studio.NET

Nouveau

PrestaShop