Nicolas LEBON

- Garantir l’installation, la configuration et le maintien des postes de travail et des serveurs.

- Participer à l’administration des serveurs de type Windows server et Linux.

- Développer des petites applications (script) afin d’automatiser certaines tâches.

- Rédiger des documentations techniques (procédures, audits…).

- Concevoir des images systèmes et automatiser le déploiement du parc informatique.

- Former les utilisateurs aux outils bureautique.

- Assurer le bon fonctionnement du réseau local et des serveurs.

- Définir et appliquer une stratégie de sécurité.

- Astreintes EMEA

- Support EMEA



Mes compétences :

Helpdesk

Helpdesk support

Informatique

Maintenance

Support

Technicien réseau

Réseau