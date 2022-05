Nicolas LECERF

Bonjour , un parcour professionnel commence a l'âge de treize ans par un CAP de tapissier décorateur option A (garniture et decor ) , suivis d'un Bac Pros métiers d'art , quelques années dans la réfections de sièges de style et autres fabrications modernes ( directeurs SAV des ets CAPDEVIELLE pour le nord de la france) je me dirige vers le monde de l'événementiel , douze années au sein d'une entreprise leaders sur son marché dont huit passées au poste de directeur technique m'on permis de participer a des événements exceptionnels tels : des salons comme:



- Le Bourget / Farnborought /Berlin aéro ( DGA, Thales, Alcatel,Dassault , Northrop Grumman, Armée de l'air , Airbus, Sukhoi, MIG, Krunitchev,Bombardier,MBDA,EADS,Eurocopter) ...



- Salons auto Europe et étrangers (Renault ,Citroen , Peugeot , Dacia , Michelin , Bosal ) ...



- SIHH (salon international de la haute horlogerie / Geneve ) , Belles montres / Carroussel du Louvres ...



-Antiquaires Auteuils , Antibes , Salon de Mars / Geneve ( réalisation de la Déco General du Salon , a l'occasion de de la mise en oeuvre un Vélum de 20000 m² a été confectionner en atelier et assembler sur site puis tendus d'une seule pièce et soutenus par un ensemble de 25 câbles a une hauteur de 12 m soit 100mx200m le tout en moins de 25 heures , a l'occasion du SIHH un Vélum de même type de 575mx30m soutenus par 70 câbles avait déjà été réalisé , technique a prise auprès d'anciens qui a l'époque couvraient de Vélum le Grand Palais ) . Biennale des Antiquaires , salon du Collectionneur / Grand Palais ...



-Sommets de Chefs d'états, France Afrique 2001 /Yaoundé, Cameroun ; Euromed / Barcelonne , Espagne / Grand Palais , Paris France ; européen Biarritz, Evian France.

-World Economic Forum , Davos Suisse / 2007,2008,2009 ; Dubaï Emirats Arabes Unis / 2009....



- Expo semi-permanente / Grand Palais , Renoir, Sur le Chemin duTao , Bysance/Istanbul , Rome , Monet ; Chateaux de Versailles / Sciences et Curiosités a la cour de Versailles 2010....



... Tout cela ma conduis a mettre mes compétences au services des autres tant en France sur des plateaux TV tels que "la plus belle femme du monde 2010", "La tête et les jambes 2010" , qu'a l'étranger en Afrique et particulièrement au Nigeria pour des événements tels que des Awards pouvant réunir comme en 2009 Bill Clinton ou des artistes comme Lionel Richie, ou en 2010 Georges Bush, Tony Blair ,Mme Rice , Asa ....ou des Mega show réunissant des stars de la musique US : Shakira, Béyonce, P Diddy, Asa ,Tinnie tempha.....sur des sites comme Lagos , Abuja, Asaba, Lekki ...

Ce début d' années 2011 a été forte en événement , la remise en DECOR vélum plisse soleil et tout DECOR textile y compris transformation scène d'un dôme de 50 m de diamètre et de 16m de haut ( Abuja) une fois termine mise en DECOR vélum plissés galbés a l'antique d'une tente a révolution de 60mx65m de 12 m de hauteur ( Asaba /delta de Niger ) périple se terminant a Lagos et la mise en DECOR d'un vélum de 70 m deux pans hauteur 9m largeur 25m , d'un pont scenium de 35ml en Plexiglas noir opaque brillant , afin de réaliser la premieer FASHION WEEK du continent Africain pour le magazine ARISE soit 50 défilés , 3 concerts et une soirée Awards en trois jours , ce périple réalisé en trente jours par 6 professionnels sous mes compétences techniques et logistiques , en partenariat avec le Studio Bacchus , avec qui avait été réaliser en 2010 les cérémonies de mariage Princier au Sultanat d'Oman .



Voila un peu de mon histoire professionnel , si jamais mes compétences pouvaient vous être utile n'hésitez pas , tous challenge et propositions sont les bienvenus.



Mes compétences :

Régisseur

Tapissier