Nicolas LECLOUX

Depuis la reprise de La Centrale d'Achats en 2009, Je me suis attelé avec succès à sa transformation digitale ainsi qu'à sa croissance exponentielle.



Le passage du full offline au full online s'est fait progressivement à l'aide d'outils et services web internationaux ainsi que l'engagement de personnel Web-minded.



La Centrale d'Achats, fondée en 1995, est spécialisée dans la vente de petit et gros électroménager, matériel sanitaire, chauffage, télévision, vidéo, hifi et informatique.



Basée au départ sur la vente exclusive aux fonctionnaires d'entreprises de l'Etat et de la fonction publique ainsi qu'aux membres Test-Achats. Depuis mars 2016, elle s’est ouverte au grand public



En 2010, nous avons implémenté un site web permettant l'e-commerce pour arriver au 1er mars 2016 avec une nouvelle version de ce site qui a été mise en ligne après de longs mois de développements, de réflexions stratégiques et de marketing.



Mes compétences :

Team Management

People Management

centric minded management

Shop management

Sage Accounting Software

STRESS MANAGEMENT

Project Management

Operational Management

Microsoft Windows

Microsoft Office

MARKETING MANAGEMENT

MANAGE SEVERAL DIFFERENT TASKS

Logistics

LEAN MANAGEMENT

JScript

INTERCOM

HTML

GOOD NEGOTIATION SKILLS

GOOD MOTIVATIONAL SKILLS

E-commerce development

E-commerce Management

Customer Service Management

Cascading Style Sheets

Business Management

Apple Mac

Account Management