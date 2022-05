Nicolas LECOESTER

Bonjour,

Je recherche un stage et un emploi dans le domaine de la maintenance Informatique réseau, hardware et software car je suis en formation « Technicien d’assistance Informatique » a l’AFPA lille, et je suis une formation en ligne, un MOOC sur OpenClassroom, pour l’apprentissage de PHP et MySQL.



Nicolas , Je suis sur linkedin « nico las »

stage du 23/04 au 25/05/18 et emploi a partir du 29 juin 2018.



Mes compétences :

Sécurité incendie

Secourisme

Développement web

Réseau: config router/switch, chemin statique/dyna

Hardware

Software