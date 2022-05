Nicolas LECOURT

Actuellement en CDI pour l’Institut de Soudure Industrie, je suis à l'écoute de nouvelles opportunités.



Depuis le milieu de l’année 2010 et l’obtention de ma licence professionnelle « Inspection de Sites Industriels », j’ai acquis des connaissances et des aptitudes de par mon expérience mais aussi mes diverses habilitations en soudage (IWS/IWT), en inspection avec le COFREND VT2, en inspection/maintenance des réservoirs de Stockage (EEMUA 159 TankAssessor) ainsi que diverses formations pour l’utilisation de contrôle PMI ou encore sur la DESP (réglementation européenne). Cette expérience, outre l’aspect technique, m’a permis de travailler en équipe, d’affirmer ma volonté de travailler sur plusieurs secteurs d’activité (nucléaire, pétrochimie, …) et sur plusieurs équipements (équipement sous pression, réservoir de stockage), de conforter mon choix professionnel et de diversifier mes connaissances dans l’inspection et les contrôles non destructifs. Grâce à mes formations, j’ai également des connaissances pluritechniques comme l’organisation industrielle, la gestion de la qualité, …. Mon parcours scolaire est atypique mais est une preuve de ma motivation ainsi que de ma curiosité pour entreprendre et mener à bien un travail.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word