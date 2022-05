Nicolas LEDAIN

Diplômé d’un Master Professionnel Scientifique obtenu à l’Université Paul Verlaine à Metz



Mon cursus m’a permis d’acquérir des connaissances et savoir-faire associés dans plusieurs domaines :



- Les matériaux (propriétés physiques et mécaniques, traitements thermiques, choix, métallurgie…)

- Les procédés de fabrication (mise en forme des matériaux, outils de gestion et de production…)

- Le contrôle (outils d’assurance et contrôle qualité…).



J’ai également acquis des compétences transversales telles que la conduite de projet, le management d’unité de fabrication et la gestion de budget.



Mes compétences :

Conseil

Environnement

Football

Ingénierie

Innovation

Innovation management

Management

Manager

matériaux

Mécanique

Mesures Physiques

Métallurgie

Mobile

Qualité

Ski

Stratégie

Tennis