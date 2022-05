Ingénieur en mécanique avec une expérience de 36 mois en tant qu'ingénieur BE et essai pour Safran Engineering Services, je suis actuellement chef de projet pour les activités bureau d'étude mecanique safran engineering services pour le compte de Sagem.

Nos activités portent sur le développement d'organes mécaniques et expertises durant les qualifications mecanique et climatique de different produits pour les clients de Sagem.