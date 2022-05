Nicolas LEFEBVRE

Développeur Java JEE avec 7 années d'expérience, en travail de groupe.

Connaissance appronfondi en Strus, hibernate, JPA, apache-TOMCAT (5.0 et 5.5), Glassfish (2.1.1, 3.2), servlet, Web Service, export et import de fichier XML, edition en xls et pdf, Css, JavaScript, développement IHM, EJB (3.0, 3.1), LOGGER (SL4J avec LOG4J et LogBack).

Utilisation et configuration de Framework struts (1.2) et Primefaces.

Pratique de serveur d'application WEBLOGIC 10.3.5.

Utilisation de Maven.

Mise en oeuvre et étude de JMS et de JMeter.

Analyse et utilisation de JUnit.

Utilisation technique de Subversion et Turtoise.

Manipulation de données en SQL, PLSQL, sur base de données MySQL, et Oracle (8 et 10).

Connaissance et pratique la modélisation en UML, et dans la méthode UP.

Formation suivie sur le développement d'application en clients lourd (Swing).

Formation en administration de base de données MySQL.

Formation dans la sécurité des SI.



Mes compétences :

Java EE

XML

UML

Spring