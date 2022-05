Nicolas LEFEBVRE

J'ai ouvert ma société Sensoriel-Film en 2010 pour la réalisation de vidéos et photos pour les entreprises et particuliers.

Je réalise régulièrement des reportages photos pour des sociétés ou établissements.

Pour les particuliers, je réalise des reportages photos dans le domaine du Mariage, trash The Dress, Portrait Bébé, Baby Shower ...

voici mon site internet dédié à la vidéo :Array

et mon deuxième site dédié à mon travail photographique:Array