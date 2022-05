Nicolas LEFEBVRE

Mise en ligne du progiciel de gestion intégré : Echo



Le projet est né en 2011. Après une étude de l'entreprise TechFroidClimat, il en ressort une problématique : comment faire le lien entre les dépenses réelles, les chantiers, et faire ressortir l’évolution d'une affaire en cours. Une liste des besoins prend forme, une idée de projet commence à émerger.

Une première ébauche de l'application « ECHO » est créée puis testée à titre d’expérimentation depuis juin 2014 par les sociétés TechFroidClimat et ABC Aquitaine Bureautique et Consommables.



Deux défis :

– Obtenir les performances d'un logiciel en client lourd (un poste, une installation) par un logiciel SaaS (hébergé sur en serveur).

– Avoir un suivi des dépenses et de la marge réelle, par affaire, ou par groupe d'affaires.



Présentation de Echo :

Echo est un progiciel de gestion intégré en ligne.

C'est un outil de gestion dédié à l'analyse de la rentabilité d'une entreprise en temps réel. Sa principale fonction est de dresser un bilan économique instantané, global ou suivant des critères précis.

Il permet l’édition et le stockage de documents professionnels (devis, facture, bon de commandes, export comptable...).

Il indique aussi des statistiques comme le rendement d'un personnel, le répartition des coûts par fournisseur, le rendement par zone géographique... Il peut également être utilisé comme un simple éditeur en ligne.

L'environnement web est perçu comme une contrainte pour l'utilisation d'un logiciel, dans cette optique, Echo innove dans sa manière de fonctionner : les saisies sont dynamiques et instantanées.



Plate-formes :

Echo est de type SaaS, il est exécutable depuis un navigateur internet. Une version mobile fera l'objet d'une évolution future.



Versions :

choix de la version par secteur d'activité

choix des fonctionnalités à la carte



fonctionnement :

Echo est un logiciel multi-utilisateurs. Il est sécurisé par un certificat SSL et utilise le protocole sécurisé HTTPS.