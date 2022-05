Nicolas LEFEVRE

Ingénieur spécialise dans la gestion des systèmes de production, j'ai fait le choix en 2011, de donner une dimension internationale à ma carrière et de m'expatrier en Indonesie (Asie du Sud).



Aujourd’hui a la tête de 2 sites de production d'emballage métallique "3 pièces" de 1500 employés (comprenant 1 atelier de découpe, 1 atelier d'impression, 1 atelier de montage Food et aérosol, d'1 atelier d'emboutissage de fonds et couvercles et d'un atelier complet de boites a gâteaux), je partage mon temps entre le développement des compétences des mes collaborateurs, la rationalisation des flux et des process, la résolution de problèmes, les améliorations techniques, et les audites dans l'objectif d'asseoir notre position en Asie du sud et d'être prêt a faire face a une concurrence nationale et internationale tres agressive.



Ce projet qui, au départ, peut paraitre un peu fou (alimentation, culture et religion differentes) me permet finalement de découvrir un pays passionnant pour sa culture, son histoire, sa cuisine et sa population.



Mes compétences :

Emballages packaging

Troubleshooting

Biotechnologies

Optimisation process

Traitement thermique

SMED

5S TPM

Analyse de la valeur

Planning stratégique

SLI

Sap