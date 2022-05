Nicolas Léger, 20 ans



De formation B.T.S « Fluides Energies Environnements » option génie frigorifique, je termine actuellement ma licence professionnelle en alternance « Conduite et Maintenance des Installations Energétiques ».



Mon objectif est de m’engager pour prendre des responsabilités, et mener à bien les projets audacieux au cœur des enjeux de développement durable.



Je termine mon contrat de professionnalisation fin Août et suis à la recherche d'un emploi.



Mes compétences :

Bureau d'études