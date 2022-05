Nicolas LEHU

Je suis un médiateur d'informations. Mon métier consiste à collecter l'ensemble de l'information de mon entreprise, et à la diffuser de manière optimale sur les écrans de mes collaborateurs. Cela suppose d'assister les contributeurs dans leur production d'informations, de les mettre au format web (codage, graphisme), de les classer, de les optimiser pour les moteurs de recherche (SEO), et de les diffuser par les canaux les plus adaptés.