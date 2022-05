Nicolas LEIDER

Etudiant en dernière année en Ecole de Gestion et de Commerce (E.G.C.).

Recherche une alternance pour un Master en Business Management dès Octobre 2015 à Lyon (INSEEC) avec des missions commerciales pour continuer à me forger une expérience concrète du milieu que je veux rejoindre.



Currently looking for an apprenticeship from October 2015 as I will join a Business Management Master in Lyon.

Business missions are welcome.



Mes compétences :

Communication

Commerce international

Culture

Relationnel

E-commerce