Nicolas LEMAITRE

Pilotage de l'Activité Internationale au sein d'une agence

pilotage de l'exploitation des opératins internationales en lien avec les différents départements, réseau intégré et partenaires en messagerie et affrètement.



Commercial

Développement commercial, élaboration d'offres commerciales, négociation, élaboration d'actions commerciales, suivi et compte-rendu. Suivi des comptes clés



Management

Animation de filière, encadrement et animation d'équipes, appréciation/évaluation des collaborateurs, management stratégique, coordination d'activités, conduite de réunion, analyses de performance et suivi d'indicateurs, suivi et contrôle de l'activité.



Informatique

Parfaite maîtrise de Powerpoint, Excel...



Langues

Anglais : lu, écrit, parlé

Allemand : lu, parlé, écrit



Mes compétences :

Vente

Attentif

Développement commercial

Export

Négociation

Management commercial

Relationnel

Rigueur

Management

Esprit d'équipe

Autonomie