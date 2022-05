Nicolas LEMIRE

Toujours à l'affût des nouvelles méthodes et technologies, l'IT est ma passion. Fort de plusieurs années d'expérience dans la gestion de parc informatique, je cherche à parfaire mes compétences et aspire à la polyvalence. Les prochains défis de l'IPv6, du cloud public et privé, et la gestion des infrastructures type VDI m'enthousiasment je me prépare pour vous aider à y faire face !



Mes compétences :

Active directory

Windows Deployment Services

VmWare

Gestion switchs HP

Cisco ios

Gestion de bases Lotus Notes

Administration Exchange

Maintenance bases SQL

Windows 7

Windows Server 2003

Windows Server 2012

Microsoft Deployment Toolkit