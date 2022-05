Nicolas LENANCKER

Au sein d'une agence commerciale multi-carte, je suis en charge de l'aspect technique et commercial de notre activité. En résumé mon rôle consiste à définir précisément le besoin du client, dimensionner les équipements adaptés et sur mesure (voire hors-standard), établir les devis et si nécessaire les réadapter aux nouvelles exigences du client. La relance des clients, le suivi des affaires et les négociations commerciales font également partie de mes prérogatives.



Mes compétences sont les suivantes:

- Conception et dimensionnement de systèmes de traitement d'air, d'échanges thermiques et de production frigorifique.

- Utilisation des connaissances en transferts thermiques, traitement d’air, acoustique.

- Études du rendements et du coût énergétique des centrales de traitement d'air: calcul du cycle de vie (“LCC: Life Cycle Cost").

- Commercialisation des systèmes dimensionnés: valorisation des solutions techniques et adaptation aux besoins des clients.



- Langues:

Anglais : lu, parlé et écrit niveau courant + technique

Allemand : lu, parlé et écrit niveau scolaire + technique.



- Informatique:

Suite Microsoft Office, programmation en Visual basic,

DAO (Autocad), Calculs RT2012 (Climawin)



