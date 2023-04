Nicolas LUCAS

MATHEZ INTRACOM est un Département de la société MATHEZ S.A, (30 millions € de CA, 100 collaborateurs) groupe de transit créé en 1950, dont les activités se sont diversifiées autour des métiers de la logistique. Nous sommes présents à Nice, Marseille, Lyon, Paris et Lille. Nous sommes formateur DEB/TVA avec les CCI de Lyon, Grenoble, Drôme, Savoie et Jura.



Le Département INTRACOM a été créé en 1993 suite à une demande croissante par rapport à la sécurisation des obligations douanières et fiscales.

Aujourd’hui, nous développons plusieurs solutions personnalisées pour répondre à des problématiques en matière de TVA à l’international et de Douanes.



________________________________________

NOS METIERS



DECLARATIONS D’ECHANGES DE BIENS & DECLARATIONS EUROPENNES DE SERVICES

Etablissement et sécurisation des déclarations douanières

Prise en charge et sécurisation de vos Déclarations d’Echanges de Biens et Déclarations Européennes de Services

o Transmission périodique d’éléments de contrôle permettant d’assurer une cohérence des écritures comptables et des déclarations de TVA

o Outils informatiques performants et évolutifs permettant le traitement de vos échanges par voie dématérialisée

o Vérification (ou validation, contrôle) de vos Déclarations établies en interne sur une période donnée



FORMATION & ASSISTANCE REGLEMENTAIRE

Une expérience théorique et pratique à votre service

Nos consultants-formateurs sont à votre disposition pour des missions de formation, de diagnostic ou d’assistance réglementaire.

o Formations intra ou inter-sociétés éligibles à un financement OPCA, avec des modules de formation génériques ou spécifiques

o Diagnostic et mise en conformité des opérations réalisées à l’international

o Assistance réglementaire portant sur des règles françaises ou étrangères



IDENTIFICATION TVA & RECUPERATION DE TVA (France et étranger)

Un réseau de partenaires indépendants établis localement

Grâce à notre réseau et nos compétences, nous pouvons centraliser toutes les demandes de Représentation fiscale et de Récupération de TVA (offre sur l’ensemble de l’Europe et plusieurs pays-tiers).

o Identification TVA : Mise en relation directe avec un praticien local si possible francophone

o Récupération de TVA : Optimisation des volumes de TVA récupérée

________________________________________





