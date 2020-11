Nicolas MACHUEL

Après 30 ans passés dans l'industrie, la gestion de centres de profits et l'accompagnement d entreprises (organisation, processus, achats, ventes, logistique, système d'informations), j'ai choisi de mettre mes compétences aux services des dirigeants de TPE & PME en créant 3PM Conseil



Membre du réseau Rivalis, ce qui m'anime au quotidien est de vous accompagner, dirigeants de TPE et de PME, dans le copilotage de vos activités tout en prenant en compte vos nouveaux enjeux et modes de fonctionnement.



Dirigeants de TPE, PME, artisans, professions libérales, commerçants, etc..:

Gardez-vous le cap actuellement ? Quelle organisation, quelle visibilité, quelle rentabilité ?

Echangeons, partageons sur nos activités entre chef d'entreprise avec éthique et bienveillance.



Mes principaux domaines d'expertise pour des interventions sur mesure



Accompagnement de dirigeants et conseil en gestion opérationnelle,

Audit d'entreprise et plan d'actions agiles,

Pilotage et coaching de projets de transformation,

Organisation et mise en place des process (ex: digitalisés et/ou règlementés),

Diagnostic économique de l'entreprise, élaboration des budgets, business plans, plans de trésorerie,

Analyse et amélioration de la rentabilité de vos opérations (ex: propositions/chantiers/devis),

Conseil opérationnel métier et systèmes d'informations ciblés sur les achats, les ventes et la logistique,

Accompagnement dans le management d'équipe