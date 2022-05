Nicolas MANDY

Diplômé Bac +5 à Ingesup, Ecole d'ingénierie Informatique spécialité Systèmes & Réseaux.



Mes missions actuelles sont :

- Installation et configuration de systèmes et de machines virtuelles pour répondre à la demande client.

- Mettre en place les moyens et procédures pour garantir les performances et la disponibilité des systèmes et de l'infrastructure de Virtualisation (VMware).

- Administrer, maintenir et faire évoluer la virtualisation, les systèmes et leurs services.

- Appliquer les normes et standards de sécurité.

- Concevoir et développer des outils logiciels pour l’administration, le reporting et l'automatisation (PowerShell majoritairement).

Exemples de rédactions de scripts PowerShell :

- Industrialisation du déploiement de machines virtuelles sur infrastructure VMware.

- Contrôle de la bonne configuration des objets virtuels.



Mes principales compétences techniques :

- Maîtrise des logiciels de l’infrastructure technique notamment des systèmes d’exploitation (et des interpréteurs de commandes (Shell) pour diagnostiquer et réparer les dysfonctionnements.

- Bonne connaissance de l’architecture et des fonctionnalités du SI de l’entreprise.

- Connaissance des normes ITIL ou ISO.

- Connaissance des normes et procédures de sécurité et des outils associés.

- Maîtrise de l’anglais technique.



Mes principales qualités :

- Savoir être

- Reformuler les demandes avec des termes techniques

- Gérer les situations d’urgence et hiérarchiser les priorités

- Aptitude à la conduite des projets

- Capacité à former

- Rédiger des notes techniques et des supports de formation

- Aptitude au dialogue, à la communication et à la négociation

- Motivation

- Absorber rapidement un contexte et des spécificités

- Mise à niveau sur des sujets techniques ou

- Véritable envie de montée en compétences, aussi bien dans mes domaines actuels que pour en explorer de nouveaux.



Mes compétences :

UNIX et Windows

Virtualisation

Bash

Windows PowerShell

Vsphere

VMware

Centreon et Nagios

Microsoft SharePoint

Cisco

Scripting

Automatisation

PowerCLI