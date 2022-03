Nicolas MANSON

Passionné d'immobilier depuis plus de 20 ans, je suis développeur foncier pour le compte de la société CIMA Benoit MIGNEAUX promotion situé à Reims. En un an j'ai réussi à créer 300 unités entre le parcellaire et du logement sur le secteur grand Est. Réalisation en loi Inel ou avec un fort potentiel en proximité de la frontière Luxembourgeoise. Mon travail consiste à prospecter des terrains constructibles, d'en faire une étude de faisabilité qui passe par une analyse financière, une étude de marché, un rapport photo, un APS en travaillant avec de préférence des architectes et entreprises locales. Ensuite en comité de direction nous décidons de la suite à donner. Et enfin je constitue les offres d'achat jusqu'à la signature chez le notaire.