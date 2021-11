Nicolas MARRONE

Actuellement j'occupe le poste de RESPONSABLE TRAVAUX au sein de la société IREM France. Société dans laquelle je travaille depuis 2005.

Mon évolution s'est réalisée au contact de multiples directeurs de projet qui m'ont accordé leur confiance pour les seconder et me transmettre leur connaissance technique et méthode de travail.

La diversité des projets dans lequel j'ai travaillé m'ont permis d'approfondir mes connaissances dans de multiples domaines.

Le contact avec nos diverses sous traitants étrangers tel que des Espagnols, Grecs, Anglais, Italiens, hollandais m'on permis d'améliorer ma pratique linguistique de l'Anglais et l'Espagnol.



Mes compétences :

Calorifuge / Peinture

Sécurité au travail

Gestion de la qualité

Levage

Organisation du travail

Mode Opératoire et Instruction Technique

Planification

Contact client

Esprit d'équipe

Analyse des besoins

Gestion des compétences

Logitiel NAVISWORKS

Microsoft Office