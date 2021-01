Nicolas MEEUS (NICOLAS MEEUS)

Informaticien diplômé et infographiste de formation, avec expériences, je suis vivement intéressé par votre entreprise ; vous recherchez un informaticien expérimenté et motivé, je suis disponible immédiatement.



Je baigne dans lunivers informatique depuis ma jeunesse. De caractère curieux, je me tiens au courant des nouvelles évolutions en matière de technologies informatiques ou de déploiement de nouveaux logiciels. Très serviable et compétent, jaime aider les personnes en proie à des difficultés devant leur PC.



Polyvalent, je sais respecter et décliner une charte graphique tout en connaissant les différentes techniques et contraintes du graphisme assisté par ordinateur. Adaptable, jai été amené à développer des univers graphiques très divers, pour des projets marketing spécifiques représentatifs des tendances de ce secteur (sites vitrines, mailing-List, e-commerce, cartes de visite, flyers, affiches, vinyles-véhicules, panneaux publicitaires). Jaime créer de nouveaux designs au service dune ergonomie réfléchie et optimisée. Je travaille dans le souci dune plus grande accessibilité et portabilité des applications.



En fonction de mon expérience professionnelle, jai pu acquérir et améliorer dexcellentes connaissances ainsi quune bonne adaptabilité ; technicien dans le rayon micro-informatique dune grande enseigne, jai également travaillé dans un atelier de réparation comme installateur, monteur et vendeur pendant 7 ans.



Intéressé par le travail en collaboration, jespère mintégrer à votre équipe et vous aider à satisfaire vos demandes.