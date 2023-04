Nicolas MELNIK

Passionné depuis plusieurs années par le commerce B to B et les relations humaines, je développe sans cesse mon réseau autour des Associations, PME/PMI et Grand Comptes que je côtoie régulièrement.

Collaborateur de confiance, dynamique et proactif dans les missions qui me sont confiées, j'aime convaincre et remporter l'adhésion sur les produits auxquels je crois.



Expertises dans les domaines suivants : Stratégie commerciale / Animation et promotion des Ventes / Accompagnement au changement / Développement New Business / Fidélisation



Mes compétences :

Vente

Conseil

Développement commercial

Prospection commerciale

Reporting

Suivi commercial et administratif

Location de voitures

Offres commerciales

Commercial terrain

Fidélisation client

Accompagnement commercial

Négociation commerciale

Commerce B2B