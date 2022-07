Mes compétences :

Accueillir la clientèle

Conseiller et vendre des produits d’assurances

Gérer un emploi du temps

Conseiller et vendre des produits bancaires

Capacité d’analyse et de synthèse

réaliser des actions commerciales

Gestion de portefeuille

Assurer le traitement des opérations courantes

Conduite et animation de réunion

Analyser les besoins en assurance du client