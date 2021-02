Nicolas MENNESSON

Ingénieur d'étude au Centre de Recherche en Cancérologie et Immunologie de Nantes (CRCINA - U1232 - Inserm) dans léquipe 16 Mécanismes moléculaires de linflammation chronique dans les hémopathies (Dr Sylvie Hermouet)



- Compétences techniques :

Immunoblot, Western blot, ELISA, PCR, activité enzymatique -gal

Purification de protéine sérique par électrophorèse

Hybridation sur puce à protéines

Bactériologie

Transformation de gène bactérien

Culture cellulaire



- Compétences générales :

Autonomie, travail en équipe, sens de l'organisation, rigueur

Gestion d'échantillons et traçabilité

Gestion des stocks

Synthèse et transmission des résultats

Formalisation des protocoles

Formation technique (étudiant, collaborateurs)



Divers

Langues : Anglais : courant (TOEIC : 930)

Bureautique : Microsoft Word, Excel, Power Point, GraphPrism Pad