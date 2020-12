Nicolas MERY

PRÉSENTATION :



Air Time Critical®, offre des solutions de transport international de grande urgence aux industriels : rupture d’approvisionnements, risques d’arrêt de production ou de pénalités de retard ?



Des solutions 24/7, disponibles instantanément, une couverture internationale en Europe, aux Etats Unis en Chine et sur toute l'Asie qui permet à Air Time Critical® d'offrir des délais de livraison porte à porte uniques pour les livraisons industrielles de grande urgence :



- Europe livraisons le jour même sous 6 - 12heures en moyenne

- Etats Unis, livraisons dés le lendemain, sous 36 - 48h en moyenne

- Chine, livraisons dés le lendemain en Europe et aux Etats Unis, 36-48h en moyenne



Secteurs dans lesquels Air Time Critical® est actif:

- logistique d'urgence de l'industrie automobile / juste à temps.

- pièces de rechanges aéronautiques, AOG

- logistique projets et R&D multi sites à l'international

- cross logistique (ex: France qui commande un transport Chine-USA)

- support / maintenance industrielle urgente: livraison de pièces détachées sur site

- support IT/ livraisons d'urgence centres de serveurs / télécommunications

- livraisons urgentes offshore / énergie / mines / BTP grands chantiers



Service porte à porte ou porte à aéroport - Solutions de dédouanement express - opérations 24/24h

Du colis de 1kg aux palettes standards.



SOLUTIONS :

- charters aériens 24/7

- hélicoptères cargo

- fret aérien international prioritaire

- colis accompagnés

- dédouanement express

- pré et post acheminement dédiés



Opérations 24h

57 agences en Europe, 93 dans le Monde par le réseau exclusif groupe + réseau d'agents partenaires IATA.

Prise en charge rapide des urgences : réponse sous 30mn en moyenne

Solutions, temps de transit et devis clairs et sans surprises.



Références :

Toyota France, Valeo, Robert Bosch, Siemens, Honeywell turbo, Bombardier, Endeavour Minings.





