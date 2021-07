Nicolas MIDAVAINE

De formation supérieur en méthodes industrielles et automatisme avec + de 20 ans d'expérience sur différents type de process dans le monde automobile et pharmaceutique.



Compétences dans les domaines de l'injection, de l'assemblage et du control qualité.



Maitrise des systèmes robotiques et périphériques attenants : cartésien et polyarticulé des grandes marque du secteur.







Mes compétences :

Microsoft Word / Excel / PowerPoint / Project

Gestion de projet

SAP (ERP) / cyclade (GFAO)

Résolution de problemes

Ingénierie / Industrialisation

Cao 3d solidworks / 2d autocald