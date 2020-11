Nicolas MOISSET

Je bénéficie de plus de 20 ans d’expérience en marketing et communication dans le secteur high-tech, d’abord en tant que journaliste dans la presse informatique (PC Mag, PC Pro, Décision Micro & Réseaux…) puis comme responsable marketing (Morex, Imago, Thomson Lighting).



Rigoureux, tenace, porté sur les questions d’organisation, pragmatique et méthodique, je mène les dossiers à leur terme. Je suis toujours ouvert à un bon challenge, n’hésitez pas à me solliciter.



Principales compétences :

• Marketing opérationnel

• Développement de partenariats et réseaux clients

• Optimisation de la visibilité par les relations presse



TOIEC (10/2014):

• Listening & Reading: 905/990, Speaking: 150/200, Writing: 140/200





Mes compétences :

Gestion de projet

Evénementiel

Marketing opérationnel

Dynamique

Communication

Marketing

Education

Nouvelles technologies

Organisation

Relations Presse