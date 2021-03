Nicolas MORAGE-DAVID

Participer à la réussite des projets de nos clients via 3 axes :

Nomad formation agit sur la professionnalisation des dirigeants, commerciaux, managers et assistant(e)s via des stages de perfectionnement ou des formations diplomantes.

www.nomadformation.fr et

Vendeurs d'Excellence, véritable école de commerce par apprentissage

www.vendeursdexcellence.fr

Nomad Consultants permet l'accompagnement (conseil, ressources) à la réalisation des objectifs (rentabilité, croissance) de performanse de nos clients TPE et PME quel que soit leur secteur d'activité.

www.nomadconsultants.fr



C'est avec plaisir et enthousiasme que j'agis et mène nos équipes vers d'ambitieux projets de croissance et de qualité.



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Conseil en organisation

Appel d'offre

Entretiens individuels

Développement commercial

Marketing de la formation

Animation de formations

Conseil en formation

Gestion de projet

Prospection commerciale