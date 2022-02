Nicolas MORVAN

Actuellement en poste en tant qu'Inspecteur Corporels au sein de THELEM Assurances.



Spécialiste de la gestion corporelle auto, non auto et internationale.



Expérience de plus de 14 années de la gestion corporelle acquise au sein :

- Van Ameyde France : 2 ans en tant qu'adjoint au Responsable Corporel et Contentieux

- CMGL France : 3 ans en tant qu adjoint au Responsable Technique

- Zurich France : 3 ans comme Chef de groupe corporel puis Inspecteur Règleur.

- MAIF : 8 mois de gestion de sinistres au Centre de Versailles.



Coordinateur de la Lutte Anti Fraude pendant 5 ans.



Mes compétences :

Assurance

Cadre technique

Gestion sinistres

Regleur

Sinistres

Technique