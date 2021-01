Nicolas MULLER

Parce que sans projets, on n'avance pas, je suis résolument tourné vers leur gestion !



Mon métier ? Ma passion ? Mes envies ?

- > Spécifier, initialiser et piloter.

- > Etudier, conseiller et choisir les solutions les plus adaptées à mon projet.

- > Coordonner, communiquer et partager, construire une dynamique.

- > Accompagner les décideurs et les utilisateurs.

- > Conduire le changement avec enthousiasme !



Mon secteur : Les industries lourdes, les industries de pointe ! En France et à l'étranger.

Admirer la fabrication d'une turbine de 276 tonnes, participer au développement d'une ligne de tramway de 19km, déployer un logiciel au sein d'une ligne de production de polymères, voici ici quelques exemples de ce qui m'anime au quotidien !



Depuis quelques années maintenant, j'interviens sur des projets d'envergures ou de taille plus modeste en gestion/pilotage et maîtrise d'ouvrage. Principalement dans les secteurs de la GMAO, du transport et de la billettique.



Je participe à l'analyse, la conception, le développement ; Pilote les recettes et le déploiement ; Je suis la même jusqu'en TMA !



Vous souhaitez prendre un café ?



Mes compétences :

Conception

Conception web

Management de projets

Développement web

Développeur

Développement

CMS

MCD

Informatique

Architecture

WordPress

JQuery Mobile

JQuery

UML

Eclipse

Projets informatiques

Gestion de projet

VMware ESX

Systèmes embarqués

ITIL Foundation V3

Billettique

Spécifications fonctionnelles

Conduite du changement

Agile Scrum

Android

JavaScript

C#

Java

GMAO