Nicolas Neyroumande, dirigeant de l'entreprise Eisko basée à Paris.



A propos de la société Eisko, où travaille Nicolas Neyroumande :



Eisko est une société 3D spécialisée dans la capture, la reconstruction et la représentation de sosies et de célébrités numériques. Nos services vont des modèles statiques entièrement texturés aux personnages animables, aux performances animées et aux spectacles holographiques complets.



La société où travaille Nicolas Neyroumande est née en 2011, à la croisée de grands projets de recherche académiques et industriels européens. Le fondateur de l'entreprise qui s'était spécialisé dans les technologies d'infographie et de vision par ordinateur lors de son doctorat, a réuni une équipe d'ingénieurs et de designers autour d'une nouvelle approche de la capture 3D : l'analyse et la reconstruction de modèles basés sur l'acquisition directe de données brutes. Selon Nicolas Neyroumande, le résultat est un modèle hyperréaliste, plus vrai que nature, réalisé à partir de matériaux physiques, prêt à être utilisé dans des environnements en temps réel et hors ligne.



Nicolas Neyroumande se réjouit que certains des derniers projets de l'entreprise concernaient des joueurs de football et de tennis de classe mondiale pour un futur jeu vidéo, la capture de célébrités pour une publicité VR et un long métrage dont le nom n'a pas encore été divulgué. Le projet le plus intéressant est sans doute la recréation et l'animation de la superstar néerlandaise Andre Hazes sous forme d'hologramme pour un spectacle posthume à Amsterdam, avec des résultats impressionnants et des réactions enthousiastes du public. Voir le double numérique d'une icône disparue revenir sur scène a été une expérience inoubliable, et sûrement pas la dernière.