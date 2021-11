Nicolas NGUYEN

→ Sourcing Manager chez Moovijob.com

Notre mission consiste à mettre en relation hauts potentiels et employeurs.

Nous diffusons des offres d'emploi, et organisons des évènements de recrutements à Metz, Lille, Strasbourg, Paris et Luxembourg.



→ Formé à l'Université de Metz - Master LEFIGI (anciennement LEA) | Langues, Finance, Gestion internationale, avec pour domaines de spécialité: Anglais/Allemand, Marketing, RH (recrutement).



Mon parcours m'a permis de développer des compétences en Marketing/ Recrutement. Le sourcing à l'heure du digital, la marque employeur, l'expérience candidat, le recrutement des jeunes diplômés sont autant de problématiques auxquelles je m'intéresse.



Restons connectés:

• Twitter : @nguynicolas

• Linkedin : https://lu.linkedin.com/in/nnicolas



Mes compétences :

Communication

Marketing

Mailchimp

Adobe Photoshop

Social media

Traduction anglais français

Microsoft Office

Gestion de projet

Evénementiel

Sourcing

Entretiens professionnels

Blogging