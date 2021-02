Nicolas NICO (ROHRBASSER)

Après avoir obtenu un Bachelor en relations internationales, je me suis lancé dans ma passion de coeur, le marketing digital. J'en ai un obtenu un Master à l'Université de Genève et m'occupe actuellement en tant que consultant SEO en référencement naturel et payant de plusieurs sites internet, du développement de sites web ainsi que du web analytics. Bien évidemment, je ne néglige pas les réseaux sociaux avec le community management. Je mets mes compétences et expertise au service de l'agence SEO Digital Cuts basée à Genève: https://digitalcuts.ch