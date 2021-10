Nicolas NICOLAS NAIDOO (NAIDOO)

Je suis passionné par les Achats. Je prends plaisir à faire progresser mon entreprise. Mes diverses expériences m'ont permises de m'enrichir, de progresser et de les faire partager à mon entreprise.



Je n'hésite pas à faire appel à des formations judicieuses pour avancer.



Je n'hésite pas à visiter les fournisseurs au niveau mondial pour découvrir des améliorations qui peuvent être adaptées pour mon entreprise.



Le monde évolue ainsi que nos clients et nos concurrents. Nous devons en permanence nous remettre en question et proposer le meilleur afin que notre entreprise soit toujours présente sur le marché. .



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Force de proposition

Esprit d'initiative

Sourcing international

Organisation

Management

Mise en place de stratégies d'Achats

JDEdwards Suite

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows

Microsoft Word

SAP