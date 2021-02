Nicolas OG

Passionné des Ressources Humaines, jai développé à travers une expérience de 15 ans en Management RH acquise au sein de Sociétés internationales, industrielles & innovantes, et de secteurs variés (médical, recherche agronomique, construction ), les compétences et responsabilités complémentaires suivantes :



Développement RH,

Relations Sociales, Engagement collaborateurs.trices,

Management RH & contribution au business, conduite du changement,

Gestion Des Données Sociales, Administration du Personnel et Paie.



De formation BAC+5 spécialisée en Ressources Humaines, s'appuyant sur un double cursus Données sociales (Mathématiques/informatiques) et Sociologie des Organisations, jaccompagne les entreprises dans la gestion de leurs évolutions, dans loptique du développement combiné de lHumain et du Business.



Actuellement disponible, je suis ouvert à de nouvelles opportunités (local & international).