Nicolas PARENT (NICOLAS PARENT)

Responsable d'achat motivé, fort de nombreuses années d'expérience progressive dans le secteur de l'ingénierie. Maîtrisant le panel fournisseur, la chaîne d'approvisionnent et le respect des plannings, je possède également de bonnes compétences en Gestion de projet. Professionnel énergique, motivé et doté d'un solide esprit d'équipe, je sais gérer les situations de grand stress et atteindre les objectifs dans les délais et en deçà du budget alloué.