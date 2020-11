Chirurgie digestive Expertise médicale



Docteur Nicolas Pelgrims de Bigard



Adresse courrier : 15, avenue Prince Royal - 1410 Waterloo



Cabinets de consultation :



Boulevard Henri Rolin, 5b - 1410 Waterloo Tel : 0477486954

Rue de Mons, 230 7301 Boussu (IMS) Tel : 0477486954





Contact direct :



De préférence par Email : pelgrims.nicolas@skynet.be

Par téléphone direct : 32 475843430 de 8H00 à 18H00 chaque jour ouvrable.



Compétences



Double reconnaissance :





Chirurgie Formation universitaire ULB Attaché à un grand hôpital universitaire de Bruxelles.



Chirurgie digestive - Laparoscopie - Chirurgie de l'obésité Proctologie



Expertise en évaluation de dommage corporel Médecine dassurance.



Expérience



30 ans dexpérience en chirurgie Médecine hospitalière.

20 ans dexpérience en évaluation du dommage corporel.





Disponibilité en expertise sur Bruxelles, Brabant Wallon, Hainaut et Province de Namur.



Indépendance totale



Missions diverses en toute indépendance des assureurs : liberté totale de fonctionnement.



Déplacement à domicile possible





Différentes missions



Missions dexpertises demandées par les tribunaux de première instance.

Missions dassistance et recours dans le cadre du droit commun.

Missions dassistance et recours en accidents de roulage.

Missions dassistance et recours en accident du travail.

Missions dassistance et recours en maladies professionnelles.

Missions dassistance et recours en législations sur les actes de terrorismes et autres actes de violence.

Missions dassistance et recours dans le cadre de lassistance médicale suite aux accidents médicaux.

Missions dassistance et recours dans le cadre dassurances accident type « vie privée ».

Missions dassistance et recours dans le cadre de la législation sociale (Handicapé, Mutuelle, ONEM, Allocations familiales, INAMI).

Missions dassistance et recours dans le cadre dassurances privées (Revenus garantis, Assurance vie)





Le cout de bon nombre de ces missions est couvert par le volet « protection juridique » dans le cadre de la RC familiale ou dautres assurances dédiées.



Il y a en effet systématiquement une liberté du choix du médecin conseil.





Mes compétences :



Chirurgie Digestive

Medecine d'expertise

Expert Judiciaire Assermenté