Actuellement titulaire dun baccalauréat professionnel MELEC (Métiers de lÉlectricité et de ses Environnements Connectés) puis un C.A.P de maçonnerie, jai décidé, après quatre années passées au sein de larmée de Terre, de retourner dans le secteur du bâtiment en morientant vers les métiers de lélectricité. Jai suivi les cours du baccalauréat professionnel en alternance dans lentreprise Santerne Alsace. Au cours de cet apprentissage, jai acquis des compétences ainsi que le savoir-faire nécessaire aux métiers délectricien.



Ma motivation, ma rigueur ainsi que ma capacité d'adaptation sont des atouts majeurs pour satisfaire au mieux les besoins de votre entreprise. De plus, mon savoir-faire en ce qui concerne lautonomie et lorganisation de chantiers sera un avantage certain à mon intégration, mais aussi pour le bon déroulement du travail mené par votre entreprise.



Nicolas PERETTI