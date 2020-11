Vérificateur technique en ascenseur et portes automatiques depuis 10 ans.

Concernant l'ascenseur j’effectue des missions de conformité quinquennales (SAE), réglementaires périodiques et mises en services.

J'ai 39 ans domicilié près de Nantes.

J'aime mon travail, le relationnel avec mes collègues et les clients.



Mes compétences :

Technique

Relationnel

Apprentissage rapide

Adaptabilité

Autonomie