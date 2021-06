Nicolas RABOTEAU

Actuellement en formation à l'UFR de sociologie.

A l'origine de formation technique en informatique, je suis désormais plus orienté fonctionnel.



A la recherche de plus de communication dans mon quotidien, j'ai orienté ma carrière dans le test informatique et les activités transverses. Mes connaissances de développeur que j'ai acquises lors de ma formation me sont encore utiles lors de mes activités de test.



J'estime que la communication et l'application de méthodes adaptées à un contexte sont la clef de réussite d'un projet. L'écoute, l'attention aux détails et la capacité d'analyse générant des décisions efficaces sont les valeurs essentielles pour obtenir un travail de qualité dans le domaine qui est le mien.



Je reste à l'écoute du marché et de toute proposition sérieuse.



Mes compétences :

VBA macro Excel

Vb.net

UML

SQL Server

Oracle

Méthodes agiles

RTC

RQM

XSLT

Visual Basic for Applications

Architecture Fonctionnelle

Test fonctionnel

Recette fonctionnelle

Ecoute

Analyse fonctionnelle

Besoin client

Spécifications fonctionnelles

Recueil des besoins

Analyser les besoins et définir les objectifs

Analyse des besoins

Microsoft Excel

Communication

Prise de parole

Relationnel

Gestion des connaissances