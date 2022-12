Nicolas REINERT-ROFFÉ

Directeur de projet avec une forte expérience en gestion de projet informatique. Mon esprit ouvert me permet d’intégrer aussi facilement les start-ups que les groupes internationaux.



Depuis 2013, je gère des projets Google Apps for Work. En 2004, je pilote mon premier projet agile pour IBM Global Services. En 2006, je soutiens mon mémoire de Master ESSEC qui évalue les méthodes agiles à l’aide la matrice CMMi.



Domaines et secteurs de mes principaux projets :

- La collaboration et le BPM pour le service, l'industrie et le secteur publique

- BI et Big Data pour la distribution et l’agro-alimentaire

- La gestion de stock et le SCM pour la santé et le recyclage



Mes compétences :

Offshore

Décisionnel

Google Apps

BI

Chef de projet informatique